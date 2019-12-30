Группа "Ленинград" попала в список хедлайнеров фестиваля Coachella в США

Впервые за долгое время в афише выступающих артистов появилась надпись на русском языке.

Группа "Ленинград", отыгравшая "последний" стадионный тур по всей России в 2019-м году, нацелилась на мировые масштабы. Группа появилась в списке участников музыкального фестиваля "Коачелла", который пройдет с 10 по 12 апреля 2020 года.

Команда Сергея Шнурова оказалась в числе лучших мировых музыкантов и будет выступать в последний день масштабного события вместе с Ланой Дель Рей, Fatboy Slim, Lil Nas X и другими артистами.

Ранее Сергей Шнуров презентовал новогоднюю песню в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Фото: Pixabay, Twitter / Coachella