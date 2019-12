Музыкант Fatboy Slim приезжает с концертом в Петербург

Выступление запоминающегося артиста состоится следующей весной.

Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, готовится к концертам в России. Музыкант посетит Москву и Петербург весной 2020 года.

Кук считается изобретателем big beat, а также рекордсменом книги Гиннесса как музыкант с наибольшим количеством псевдонимов. Также Fatboy Slim выступал на закрытии лондонских Летних Олимпийских игр и на множестве фестивалей, становился лауреатом 10 музыкальных премий MTV Video Music Awards, выпустил четыре альбома с миллионными тиражами.

Кук за свою 30-летнюю карьеру в шоу-бизнесе опробовал всевозможные музыкальные стили, играл с разными группами и исполнителями, но известен стал благодаря собственному неподражаемому стилю. Родившиеся в конце 90-х хиты сделали его лидером big beat на всей планете, его музыка, а точнее альбом "Halfway Between the Gutter and the Stars" стал крепкой ассоциацией с нулевыми годами, а ироничные клипы – эталонными.

В Петербург Fatboy Slim привезет свои хиты, новые ремиксы и крупное шоу. Концерт состоится в клубе А2.

