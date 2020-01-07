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Музыкант Fatboy Slim приезжает с концертом в Петербург
Сегодня, 15:12
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himif

Музыкант Fatboy Slim приезжает с концертом в Петербург

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Выступление запоминающегося артиста состоится следующей весной.

Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, готовится к концертам в России. Музыкант посетит Москву и Петербург весной 2020 года.

Кук считается изобретателем big beat, а также рекордсменом книги Гиннесса как музыкант с наибольшим количеством псевдонимов. Также Fatboy Slim выступал на закрытии лондонских Летних Олимпийских игр и на множестве фестивалей, становился лауреатом 10 музыкальных премий MTV Video Music Awards, выпустил четыре альбома с миллионными тиражами. 

Кук за свою 30-летнюю карьеру в шоу-бизнесе опробовал всевозможные музыкальные стили, играл с разными группами и исполнителями, но известен стал благодаря собственному неподражаемому стилю. Родившиеся в конце 90-х хиты сделали его лидером big beat на всей планете, его музыка, а точнее альбом "Halfway Between the Gutter and the Stars" стал крепкой ассоциацией с нулевыми годами, а ироничные клипы – эталонными. 

В Петербург Fatboy Slim привезет свои хиты, новые ремиксы и крупное шоу. Концерт состоится в клубе А2.

Группа "Сплин" показала клип на песню "Тайком".

Фото: Бюро приключений 53 тура / ВКонтакте

Теги: fatboy slim, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Картина дня,

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