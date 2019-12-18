Группа "Сплин" показала клип на песню "Тайком"

Также группа объявила о выпуске мини-альбома "Тайком" 20 декабря.

Группа "Сплин" 17 декабря выпустила клип на новую песню "Тайком". Видеоролик опубликован на официальном канале группы на Youtube.

Режиссером клипа выступил Дмитрий Хонин. Он является режиссером петербургского Театра марионеток им. Деммени, но в последнее время переключился на рекламные ролики. Продюсером стала Оксана Белякова.

Также группа объявила о выпуске мини-альбома "Тайком" 20 декабря. Купить его можно во всех цифровых магазинах.

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Видео: Youtube/ Официальный канал группы Сплин