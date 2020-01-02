"Крыса – это жесткий вызов": Шнуров презентовал новогоднюю песню

Трек "Компромисс" представили в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в эфире шоу "Вечерний Ургант" презентовала новую песню "Компромисс". Об этом сообщается на официальной странице телепроекта "ВКонтакте".

В новогоднем треке Шнуров поет, что год Крысы будет "жестким вызовом для нашей власти или веры". Он предлагает вовсе отказаться от Крысы и переименовать 2020 год в Год Хомяка. Музыкант отметил, что "хомяк – хороший мальчик", он приручен и будет в клетке "хомячит" то, что ему дадут, или просто спрячет за щеками. В завершении песни Шнуров желает россиянам в новом году быть толерантнее и мыслить современнее.

Ранее мы писали, что Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу "Голос".

Фото: скриншот / YouTube / "Вечерний Ургант"