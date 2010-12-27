Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу "Голос"

Продюсер заявил, что "Сергей не нашел ключика" к одной из своих подопечных.

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. В эфире шоу "Голос" он заявил, что музыкант неправильно использовал возможности подопечной Рагды Ханиевой. В результате создалось впечатление, что девушка поет "из-под палки".

По словам Меладзе, "Сергей так и не нашел к ней ключика", поэтому она поет совсем не то, что хочет. "Все как-то размыто", - отметил один из наставников проекта.

В свою очередь Шнуров заявил, что использовал потенциал Рагды на полную мощность. Он остался доволен ее выступлением. Он уверен, что ребята выступили великолепно, и он получил то, что хотел. Правда, в результате музыкант пропустил в финал другого своего подопечного – Антона Токарева. Рагда Ханиева покинула телепроект.

Ранее Сюткин оценил шутку Шнурова в адрес оскорбившего Гагарину участника "Голоса".