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Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу "Голос"
Сегодня, 8:31
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Alena_Zinovieva

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу "Голос"

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Продюсер заявил, что "Сергей не нашел ключика" к одной из своих подопечных.

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. В эфире шоу "Голос" он заявил, что музыкант неправильно использовал возможности подопечной Рагды Ханиевой. В результате создалось впечатление, что девушка поет "из-под палки".

По словам Меладзе, "Сергей  так и не нашел к ней ключика", поэтому она поет совсем не то, что хочет. "Все как-то размыто", - отметил один из наставников проекта.

В свою очередь Шнуров заявил, что использовал потенциал Рагды на полную мощность. Он остался доволен ее выступлением. Он уверен, что ребята выступили великолепно, и он получил то, что хотел. Правда, в результате музыкант пропустил в финал другого своего подопечного – Антона Токарева. Рагда Ханиева покинула телепроект.

Ранее Сюткин оценил шутку Шнурова в адрес оскорбившего Гагарину участника "Голоса".

Теги: голос, константин меладзе, рагда ханиева, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 9:44

я вообще не знаю, зачем его взяли в этот проект?  У него что есть разве голос!

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Аноним
Сегодня 9:40

шнуров истинный хам и профан во всем засаряет экран

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