Сюткин оценил шутку Шнурова в адрес оскорбившего Гагарину участника "Голоса"

Певец отметил, что действия его коллеги нужно воспринимать лишь как "дружеский подкол".

Певец Валерий Сюткин в интервью Nation News оценил шутку Сергея Шнурова в адрес бывшего участника шоу "Голос" Арсения Курчанина, поведение которого оскорбило Полину Гагарину. Музыкант заявил, что действия лидера группы "Ленинград" нужно воспринимать лишь как "дружеский подкол".

Напомним, Курчанин, исполняя песню группы "Руки вверх!" в образе гопника, насыпал на стол Гагариной семечки. После этого выступления певица выразила свое недовольство. В свою очередь Шнуров заявил, что экс-участник "Голоса" должен был высыпать семечки певице на голову, чтобы остаться на шоу.

Сюткин отметил, что Шнуров пытается деликатно подкалывать Гагарину, однако у него это не всегда получается. "Это все по широте душевной, а не для того, чтобы ее как-то разозлить или оскорбить", - уточнил один из наставников "Голоса".

Сюткин добавил, что юмор всегда был и остается составной частью проекта. По его словам, шутят даже над ведущим Дмитрием Нагиевым.

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