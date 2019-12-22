Сергей Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником "Голоса"

Артист покинул шоу после второго этапа.

Уральский рэпер Арсений Курчанин раскрыл реакцию Шнурова на шутку, оскорбившую Полину Гагарину. Артист разместил видео в своем Instagram.

Инцидент произошел во время выступления 17-летнего исполнителя из Екатеринбурга на четвертьфинале музыкального шоу "Голос". Курчанин исполнил песню группы "Руки Вверх" и на втором куплете спустился к жюри и положил певице семечки со словами "Держи, малая, от души!". Гагарина сценический ход не оценила, но простила молодого певца. Однако Арсений Курчанин покинул шоу на этом этапе.

В Instagram-аккаунте исполнителя появилось видео, на котором его наставник сыплет семечки ему на голову и произносит:

Я же говорил тебе — на голову ей надо было семечки сыпать, на голову! А ты?

Видео: instagram.com/a_kurchanin