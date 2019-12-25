Греческий ученый назвал вакцину РФ от COVID-19 "очень хорошей"

Хараламбос Гогос прокомментировал результаты испытания российской вакцины, опубликованные в материале The Lancet.

Разработанная Россией вакцина "Спутник V" против коронавируса дает почти стопроцентный иммунный ответ. Об этом сообщил греческий профессор медицинского факультета Университета города Патры Хараламбос Гогос на брифинге в пятницу. Эксперт уточнил, что считает препарат очень хорошим методом борьбы против коронавируса. Он прокомментировал результаты испытания "Спутник V", которые 4 августа были опубликованы в уважаемом издании The Lancet.

По поводу данных о российской вакцине. Помните, что когда нас спрашивали о российской вакцине, первое, что мы говорили, это то, что у нас нет данных из литературы. Теперь они у нас есть. Lancet - отличный журнал, один из первых в мире Хараламбос Гогос, греческий профессор

Гогос считает, что результаты тестов российской вакцины аналогичны результатам, объявленным для американской вакцины Moderna и британского препарата. Эксперт призвал дождаться результатов испытаний третьей фазы, так как сейчас есть данные только по первому и второму этапам тестирования.

Данные очень хорошие, это должна быть очень хорошая вакцина. Платформа, которую она использует, аналогична платформе, используемой другими компаниями через аденовирусы Хараламбос Гогос, греческий профессор

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Видео: YT / Global News