Третий этап исследований вакцины "Спутник V" завершится в 2022 году

Минздрав начал пострегистрационные тесты в августе 2020 года.

Третий этап клинических исследований вакцины "Спутник V" завершится в 2022 году. Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава. Чиновники отметили, что пострегистрационный период будет закончен к концу 2022 года.

Начало исследований - 25 августа 2020 года. Окончание - 31 декабря 2022 года сообщение Минздрава

Специалисты рассказали, что задачей пострегистрационных тестов является оценка эффективности препарата, а также его иммуногенности и безопасности. Клинические испытания будут проводиться на территории девяти московских учреждений.

Около 25% участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо.