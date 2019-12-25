Это десять тысяч человек.

Около 25% участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо. Об этом рассказал директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

По его словам, из 40 тысяч добровольцев, которые участвуют в испытаниях российской вакцины после её регистрации, 10 тысяч получат плацебо вместо препарата.

Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность. Александр Гинцбург, директор института имени Гамалеи

Ранее мы писали, что российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет.