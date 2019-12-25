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Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет
Сегодня, 10:44
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matveyvn

Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

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Таких около 10-15 человек.

Российскую вакцину от коронавируса, которую разрабатывает ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытали на людях старше 70 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости".

По его словам, препарат от COVID-19 получили сотрудники старше 70 и 80 лет. Таких около 10-15 человек. Гинцбург отметил, что вакцинация никак не сказалась на их здоровье.

Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом.

Александр Гинцбург, директор ГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

Ранее мы писали, что россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год.

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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