при взаимодействии с другими странами в вопросе выпуска вакцины в основу положен трансфер технологий на мощности этих стран.

Глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация населения от коронавируса. Об этом сооющает ТАСС.

По словам Гинцбурга, массовая вакцинация в России начнётся в течение 9-12 месяцев.

По предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране. Александр Гинцбург, глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава

Он отметил, что при взаимодействии с другими странами в вопросе выпуска вакцины в основу положен трансфер технологий на мощности тех стран, которые захотят использовать российскую вакцину. Так будет продолжаться до тех пор, пока спрос на препарат в РФ не будет полностью удовлетворён.

Ранее около 25% участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо.

Видео: kremlin.ru