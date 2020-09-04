Глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация населения от коронавируса. Об этом сооющает ТАСС.
По словам Гинцбурга, массовая вакцинация в России начнётся в течение 9-12 месяцев.
По предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране.
Александр Гинцбург, глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава
Он отметил, что при взаимодействии с другими странами в вопросе выпуска вакцины в основу положен трансфер технологий на мощности тех стран, которые захотят использовать российскую вакцину. Так будет продолжаться до тех пор, пока спрос на препарат в РФ не будет полностью удовлетворён.
Ранее около 25% участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо.
Видео: kremlin.ru
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