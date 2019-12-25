Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина должна пройти дальнейшие стадии испытаний для подтверждения эффективности.

Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты первых двух этапов испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Это говорит о международном признании препарата. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ отметили, что данная публикация подтверждает — российский препарат эффективен и безопасен, так как он вывел активный гуморальный и иммунный ответ организмов испытуемых.

Однако в публикации сказано, что российская вакцина должна пройти дальнейшие стадии испытаний для подтверждения эффективности. Препарат должен окончательно показать, что он не заражает COVID-19 вакцинируемых.

Ранее мы писали, что у всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19.

Видео: kremlin.ru