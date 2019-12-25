В Роспотребнадзоре заявили, что все девять волонтеров имеют необходимое количество антител к коронавирусу.

У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили представители пресс-службы Роспотребнадзора. Все добровольцы в рамках первого клинического этапа испытаний препарата против коронавируса были двукратно вакцинированы, а после - выписаны из стационара. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

Сейчас специалисты работают в рамках второго этапа клинических испытаний препарата.

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.