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У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
Сегодня, 11:02
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lesjasap

У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19

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В Роспотребнадзоре заявили, что все девять волонтеров имеют необходимое количество антител к коронавирусу.

У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили представители пресс-службы Роспотребнадзора. Все добровольцы в рамках первого клинического этапа испытаний препарата против коронавируса были двукратно вакцинированы, а после - выписаны из стационара. Все пациенты чувствуют себя хорошо.

Сейчас специалисты работают в рамках второго этапа клинических испытаний препарата.

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.

Теги: антитела, вакцина, вектор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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