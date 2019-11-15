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Госдеп обвинил Россию в попытках использовать конфликт в Ливии

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Иностранцы ведут переговоры по урегулированию конфликта.

Госдепартамент США заявил, что Россия пытается использовать конфликт в Ливии в своих  интересах. Обращение сделано из-за начала очередного раунда переговоров между Ливией и США. 

Американская сторона подчеркнула свою поддержку суверенитета и целостности территории Ливии. Она упрекнула Москву в "попытках использовать конфликт против воли ливийского народа".

Ранее в иностранных СМИ появились данные о том, что в страну вошло около 200 частных российских наемников. Эти сведения не подтвердил замглавы МИД Сергей Рябков. Подобные сообщения политик назвал "неправдоподобными вбросами и домыслами" 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ливии увеличилось число российских банкнот.

Фото: Pixabay.com

Теги: военный конфликт, госдепартамент, ливия, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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