NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

Иностранцы подозревают, что в вооруженном конфликте в стране участвуют русские наемники.

В The New York Times сообщили, что около 200 российских наемников прибыли в Ливию. Иностранные журналисты получили данные от трех высокопоставленных чиновников в Ливии. Сведения подтвердили пять западных политиков, которые следят за ситуацией в регионе. Известно, что бойцы прибывали в страну в течение шести месяцев.

По словам экспертов, в Ливии появился новый тип ранений, напоминающий тот, который замечен в Донбассе. Специфический "след", по мнению NYT, оставляют наемники из России. Для ранений характерно узкое отверстие от пули, попадание мгновенно лишает жертву жизни. Об изменении особенностей в телах пострадавших и жертвах рассказали медики. Иностранцы полагают, что к проблеме могут иметь отношение снайперы, которые входят в частную военную компанию Вагнера.

Напомним, что в Ливии ведется битва за столицу - Триполи. Сейчас там базируется правительство под руководством Файеза Сарраджа. Его управление признано мировым сообществом. На него наступает армия фельдмаршала Хафтара. Первый этап атаки завершился 11 июля. Спустя пару дней Халифа Хафтар рассказал о новом этапе нападений на столицу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ливии увеличилось число российских банкнот.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Sky News