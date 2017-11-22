ЧВК "Вагнер" контролирует выход боевиков из Восточной Гуты

ЧВК "Вагнер" помогает бойцам покинуть территорию Восточной Гуты.

Арабские СМИ опубликовали фото выхода боевиков из пригорода Дамаска Восточная Гута, заявив, что их выход контролируют армия Сирии и "российские военные специалисты". Снимки были распространены изданием Bousla. Изучив фото, эксперт издания "Регнум" пришел к выводу, что бойцы на фотографиях являются добровольцами так называемой ЧВК "Вагнер". Лиц бойцов на снимках не видно, однако, можно рассмотреть детали их экипировки. По деталям экипировки можно заметить, что бойцы не имеют отношения к сирийским правительственным силам. Напрмер, это доказывают камуфляжные костюмы "Горка" расцветки "Марпат", поясные сумки с продовольствием, разгрузочные жилеты и оружейные ремни "ДОЛГ-М2" и "ДОЛГ-М3". Еще одним важным отличием является позывной, который написан на подсумках бойцов по-русски.

"На подсумке одного из добровольцев на одной из фото можно заметить позывной бойца, написанный по-русски — Аскольд, - отметил спикер. - Все это вместе взятое указывает на участие в мероприятиях по освобождению Восточной Гуты бойцов частной военной кампании, известной как "ЧВК Вагнера", которая давно работает в Сирии".

Анклав террористов существует в пригороде Дамаска почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии. В настоящее время террористы незаконных вооруженных формирований продолжают выходить из Восточной Гуты. Ранее они сдались, покинув центральный и южный районы - Харасту, Арбин, Замалку, Хаззу и другие. Боевики продолжают покидать южный анклав, но город Дума все еще остается главным очагом сопротивления незаконных вооруженных группировок. Местные террористы приняли решение пойти на соглашение с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Сейчас российские добровольцы занимаются сортировкой боевиков, отделяя тех, кто не совершал тяжелых преступлений против мирных жителей, от радикальных исламистов, принадлежащих террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в России организации), которые пытаются покинуть Восточную Гуту вместе с остальными. Большая часть боевиков и их семьи будут вывезены в провинцию Идлиб.

Напомним, что бойцы ЧВК "Вагнер" принимали активное участие в спецоперациях по борьбе с боевиками и в других районах Сирии, в том числе в Дейр-эз-Зоре.

Вконтакте/pmcgroup, ZUMAPRESS.com, ФАН