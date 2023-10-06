Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным найдены осколки ручных гранат

Глава России рассказал об информации, переданной ему Александром Бастрыкиным.

Внешнего воздействия на самолет с основателем российской частной военной компанией "Вагнер" Евгением Пригожиным не было, а в телах погибших в авиакатастрофе специалисты обнаружили следы ручных гранат. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин публично сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Политик добавил, что экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах жертв трагедии в самолете не было. Он добавил, что такое исследование бы стоило провести.

Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ. Владимир Путин, президент РФ

Владимир путин добавил, что советовался с председателем Следственного комитета России о том, можно ли говорить эти сведения общественности. Александр Бастрыкин заметил президенту страны, что да, так как речь идет об установленном факте.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"