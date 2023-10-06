Путин: спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера

Глава России прокомментировал скандал в Канаде.

Если спикер канадского парламента Канады, пригласивший выступить украинского нациста времен Второй мировой войны не знает о тм, что против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем — негодяй. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин публично сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Политику задали вопрос о выступлении нациста в парламенте Канады.

Спикер канадского парламента говорит о том, что этот канадско-украинский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин заметил, что спикер канадского парламента уточнил, что нацист сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать в этой задаче Вооруженные силы Украины. Политик уточнил, что этим высказыванием иностранец поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, фашистов и сегодняшние боевые части киевского режима. Российский президент допустил, что законодатель из Канады не знает истории. Он пояснил, что в этом случае спикер является идиотом, который не обучался в школе и не обладает элементарными знаниями. Если же канадец понимал ситуацию и все равно сказал публично свою речь, то это говорит о том, что он - негодяй.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"