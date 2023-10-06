Путин: Украина хочет повредить "Турецкий поток"

Глава России рассказал об атаках на корабли РФ в Черном море.

Киевский режим стремится повредить газопровод "Турецкий поток", а англоговорящие советники помогают украинским властям в этом вопросе. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин публично сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский президент добавил, что военные корабли страны защищают трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, однако экипажи пытаются атаковать силы ВСУ с помощью беспилотников.

Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкие потоки", и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб. Кто это делает - делайте выводы сами. Владимир Путин, президент РФ

Поитик пояснил, что нападения на российский флот в регионе готовятся ВСУ при помощи иностранных кураторов. Часто военнослужащие слышат англоязычных людей в эфире на местах, в которых готовятся беспилотные полупогруженные катера.

Путин заявил, что в петербургском офисе Пригожина нашли 10 млрд рублей и 5 кг кокаина.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"