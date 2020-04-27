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Путин заявил, что в петербургском офисе Пригожина нашли 10 млрд рублей и 5 кг кокаина
Сегодня, 20:56
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Путин заявил, что в петербургском офисе Пригожина нашли 10 млрд рублей и 5 кг кокаина

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Речь президента прозвучала на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

5 октября на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что при обыске в офисе погибшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили 10 млрд рублей наличными и 5 килограмм кокаина. 

Однако, по словам президента, на экспертизе тех, кто был с Пригожиным на рухнувшем бизнес-джете, не проводилась оценка на предмет алкогольного или наркотического опьянения. 

На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее на Piter.TV: могилу Пригожина на Пороховском кладбище навестили его мать и сын.

Фото: сайт "ЧВК Вагнер Центра"

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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