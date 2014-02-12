Могилу Пригожина на Пороховском кладбище навестили его мать и сын

Прошло 40 дней со дня его гибели.

Днем 1 октября на могилу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая находится на Пороховском кладбище в Петербурге, приехали его мать и сын. Об этом пишет "Фонтанка".

Прошло 40 дней со дня гибели Пригожина в авиакатастрофе. Его близких сопровождали около 25 человек. Среди них – священник, бывшие сотрудники структур бизнесмена и участники ЧВК.

Кроме того, к "офису Пригожина" на Университетской набережной несут цветы.

Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Северную столицу, упал 23 августа у села Куженкино Тверской области. На его борту значился основатель ЧВК "Вагнер".

Ранее на Piter.TV: началось рассмотрение наследственного дела командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Фото: ТАСС (Лев Бородин)