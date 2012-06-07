  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Началось рассмотрение наследственного дела командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина
Сегодня, 17:55
297
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Началось рассмотрение наследственного дела командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина

0 0

Федеральная нотариальная палата зарегистрировала наследственное дело Дмитрия Уткина.

Федеральная нотариальная палата зарегистрировала наследственное дело командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, который погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года.  Об этом пишет "Фонтанка".

Номер наследственного дела — 25/2023. Документ был открыт нотариусом Нотариальной палаты Петербурга Анатолием Акуленко, который ранее занимался делом о наследстве Евгения Пригожина, погибшего вместе с господином Уткиным при крушении частного самолета Embraer Legacy 600. 

В наследство Дмитрия Уткина могут входить различные имущество и активы, которые будут распределены между наследниками в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что наследственное дело Пригожина открыли в Петербурге.

Фото: pxhere

Теги: вагнер, дело, дмитрий уткин, наследство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии