Бывший "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице заняла проектная компания

Новый арендатор занял два этажа из 23 в бизнес-центре – 14 и 15.

Проектная компания ИЦ "Стройэксперт" арендовала 4,5 тыс. "квадратов" в бизнес-центре "Морская Столица" на Зольной улице в Невском районе Петербурга. Ранее в здании находился "ЧВК Вагнер Центр" Евгения Пригожина, передает "РБК Петербург" 25 января.

Новый арендатор занял два этажа из 23 в бизнес-центре – 14 и 15. Компания АО "Ритейл" назвала сделку крупнейшей на офисном рынке в новом 2024 году. По данным Nikoliers, "квадрат" в "Морской Столице" может стоить в районе 1350 рублей в месяц.

Бизнес-центр сменил название в январе 2023 года. Консультанты по недвижимости сообщали, что это сделали из-за проблем с поисками арендаторов – потенциальных клиентов смущало позиционирование объекта. Вывеску со здания сняли в июле.

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600, который летел из Москвы в Петербург, упал 23 августа прошлого года у села Куженкино Тверской области. На его борту был основатель ЧВК "Вагнер".

Ранее мы рассказывали о том, что российские бренды заняли более 80% площадей ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV