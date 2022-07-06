На здании бизнес-центра на Зольной больше нет вывески ЧВК «Вагнер»

В субботу, 1 июля, стало известно, что на здании на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы больше нет вывески ЧВК "Вагнер". Об этом пишет "Фонтанка".
Еще в ноябре 2022 года здание было открыто, но в январе 2023 года название здания поменяли на "Морская столица", однако организация продолжала там работать и даже проводила выставки.
По словам представителей бизнес-центра, здание всегда называлось "Морская столица", а вывеску "ЧВК Вагнер Центр W" решили повесить, так как организация была очень популярна.
Ранее сообщалось, что нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами.
Фото: сайт ЧВК Вагнер Центра
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