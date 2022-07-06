На здании бизнес-центра на Зольной больше нет вывески ЧВК «Вагнер»

На здании «ЧВК Вагнер Центр W» на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Петербурге исчезла вывеска. Организация арендовывала помещения в нем.

В субботу, 1 июля, стало известно, что на здании на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы больше нет вывески ЧВК "Вагнер". Об этом пишет "Фонтанка".

Еще в ноябре 2022 года здание было открыто, но в январе 2023 года название здания поменяли на "Морская столица", однако организация продолжала там работать и даже проводила выставки.

По словам представителей бизнес-центра, здание всегда называлось "Морская столица", а вывеску "ЧВК Вагнер Центр W" решили повесить, так как организация была очень популярна.

Ранее сообщалось, что нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами.

Фото: сайт ЧВК Вагнер Центра