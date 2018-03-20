СМИ: В Ливии увеличилось число российских банкнот

О неожиданной тенденции рассказали журналисты Reuters.

По данным издания, с начала года в РФ были изготовлены 4,5 миллиарда ливийских динаров – поставки новых банкнот увеличились. Деньги были отправлены Центробанку Восточной Ливии. Партии были отправлены в период с февраля по июнь 2019 года.

Журналисты агентства связывают эту информацию с наступлением армии фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

Отметим, что Ливия в настоящее время после смерти Муаммара Каддафи расколота надвое. В стране существует административный центр в столице Триполи и кабинет Абдаллы Абдуррахма в восточной части страны. Его поддерживает национальная армия Ливии Хафтара.

Ранее мы сообщали, как восточная часть Ливии провозгласила свою автономию. Конфликт между двумя сторонами обострился в 2019 году, когда армия Хафтара выдвинулась на Триполи, однако безрезультатно.

Видео: VICE / YouTube