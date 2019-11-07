В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами. на данное заявление ответил заместитель главы ведомства Сергей Рябков. Ранее The New York Times написали о том, что в страну прибыли сотрудники частной военной компании Вагнера.
Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования
заметил спикер
Он напомнил, что Россия поддерживает силы, которые занимаются урегулированием военного конфликта. В частности, сотрудничает с представителями ООН, вступает в диалог с экспертами в регионе. Рябков добавил, что иностранным СМИ не в первой печатать "разного рода небылицы и злонамеренные слухи". Периодические "выборы" информации негативно влияют на аудиторию в США. Из-за этого взаимоотношения между странами никак не может нормализоваться. Однако российские дипломаты стремятся к улучшению связей с Америкой.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Ливии увеличилось число российских банкнот.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION
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