Дипломаты из России назвали информацию "вбросом".

В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами. на данное заявление ответил заместитель главы ведомства Сергей Рябков. Ранее The New York Times написали о том, что в страну прибыли сотрудники частной военной компании Вагнера.

Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования заметил спикер

Он напомнил, что Россия поддерживает силы, которые занимаются урегулированием военного конфликта. В частности, сотрудничает с представителями ООН, вступает в диалог с экспертами в регионе. Рябков добавил, что иностранным СМИ не в первой печатать "разного рода небылицы и злонамеренные слухи". Периодические "выборы" информации негативно влияют на аудиторию в США. Из-за этого взаимоотношения между странами никак не может нормализоваться. Однако российские дипломаты стремятся к улучшению связей с Америкой.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ливии увеличилось число российских банкнот.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION