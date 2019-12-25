Госдеп США заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией

Такое информацией с журналистами поделился Нед Прайс.

Госдепартамент США заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный предсчтавитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Вашингтон рассчитывает на выстранивании предсказуемых связей с Москвой не смотря на "глубокие разногласия" между сторонами. Таким образом спикер прокомментировал слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о тоим, что сроки возвращения посла РФ в США Анатолия Антнова зависят от готовности Белого дома и Госдепа нормализировать отношения с Кремлем.

Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия. Нед Прайс, официальный представитнль Госдепа США

Напомним, что американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что его коллега из России Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Он назвал российского лидера "убийцей". Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла проккомментировать журналистам информацию о том, было ли высказывание политика метафорой или он говорил прямо.

США захотели обсудить бойкот Олимпиады в Китае.

Фото: YouTube/Department of State