Нед Прайс прокомментировал ситуацию в перемещением сил РФ к границам.

Госдеп США попросил Россию объяснить перемещение войск у границы с Украиной. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник назвал действия Москвы на востоке Украины провокацией и эскалацией конфликта. При этом специалист не стал отвечать на вопрос корреспондента о том, что видят ли в Вашингтоне прямую угрозу в передислокации сил суверенного государства по своей территории.

Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Напомним, что во время телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, США подтвердили готовность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также выразили обеспокоенность активностью российской агрессии по отношению к Киеву. Авторы издания Politico узнали, что собеседники обсудили наращивание военного присутствия РФ у границ с Украиной.

Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ.

Фото: YouTube U.S. Department of State