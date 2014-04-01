Минобороны США изучает информацию совместно с колегами из НАТО.

Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ. Об этом журналистам на регулярном брифинге сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби. Чиновник уточнил, что американские власти ознакомились с заявлениями киевских коллег о наращивании военного присутствия Москвы около государственных границ в регионе.

Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает силы к границам с Украиной. Колонны с боевой техникой замечены в некоторых российских регионах, а также на территории Крыма. Специалист считает, что действия Москвы создают угрозу для национальной безопасности.

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