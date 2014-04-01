Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику ВС России из-за провокаций ВСУ

Ранее о такой информации заявлял главком Киева Руслан Хомчак.

Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику ВС России из-за провокаций Вооруженных сил Украины. Такую информацию предоставили журналисты портала actualnews.org. Авторы публикации отметили, что Россия решила не наблюдать молча за ухудшающейся обстановкой на востоке соседнего государства и направила боевые средства на территорию полуострова.

Эксперты уточнили, что такая реакция связана с развертыванием Киевом около государственной границы с РФ тактического ракетного вооружения, которое якобы может нанести удар по объектам, расположенным в Крыму. Аналитики полагают, что российская техника будет сдерживающим фактором "против агрессии ВСУ".

Также специалисты связывают появление колонн с российской техникой с усилением военного потенциала на Донбассе. Источники портала утверждают, что переброска сил и средств ведется еще с 24 марта. Операция попала на запись очевидцев. Они заявили, что предположительно техника выдвинулась с территории Краснодарского края.

В Крыму ответили на угрозу Украины выселить россиян с полуострова.

Видео: YT / КУБАНЬ КРЫМ