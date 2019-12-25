В Крыму ответили на угрозу Украины выселить россиян с полуострова

Заявление украинского чиновника объясняются "злобой и истерикой".

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец считает слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выдворении из Крыма россиян истерикой, сообщает агентство "РИА Новости".

По словам Резникова, после того как Украина вернет себе Крым, оттуда выселят всех россиян, которые переехали сюда из России. В ответ Чегринец заявил, что современная киевская власть показала свою нежизнеспособность.

Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны. Роман Чегринец для "РИА Новости"

Чегринец добавил, что подобными идеями власть Украины пытается сохранить остатки рейтинга, но это только вносит больший раскол украинского общества и приближает распад страны.

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