Госдеп обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине

Нед Прайс прокомментировал сведения о переброске российских войск на границу с Украиной.

Госдепартамент США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Об этом на брифинге во внешнеполитическом ведомстве журналистам сообщил глава пресс-службы Нед Прайс. Чиновник считает, что Москва занимается эскалацией и провокациями конфликта в регионе.

Мы весьма обеспокоены недавней эскалации агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины. Мы будем возражать на агрессивные действия, имеющие целью запугивать и угрожать нашему партнеру Украине. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа США

Эксперт напомнил, что действия российских коллег оказывают дестабилизирующее воздействия, а также подрывают намерения по деэскалации, ранее заявленные под эгидой ОБСЕ в июле 2020 года. Прайс уточнил, что Вашингтон знает о том, что военные совершают передвижения на границе с Украиной. Относительно этой информации Госдеп выражает обеспокоенность. США считают, что действия Москвы способствуют росту напряженности и нарушению режима прекращения огня на Донбассе.

Лавров считает, что попытки развязать новую войну в Донбассе могут разрушить Украину.

Видео: U.S. Department of State