Госдеп США: не наблюдается роста активности террористов, действующих с территории Афганистана

Энтони Блинкен рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американская администрация считает, что в данный момент не наблюдается роста активности террористов, действующих с территории Афганистана. Соответствующее заявление на мероприятии в Чикагском университета в штате Иллинойс сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что власти Вашингтона располагают возможностями по противодействию боевикам на Ближнем Востоке. Чиновник рассказал о последствиях после вывода Вооруженных сил США из страны. Также Белый дом и Госдеп не видят массового бегства местного населения с территории государства.

...Многие из прогнозов относительно некоторых из самых страшных вещей, которые могут произойти, не оправдались. Мы не видели всплеска исходящего из Афганистана терроризма. Мы продемонстрировали, что, когда там укрываются террористы, мы можем их достать Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

