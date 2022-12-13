Блинкен: рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны

В Госдепе США рассказали о приверженности поможи Киеву в Конгрессе.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что рассуждения о расколе международной коалиции стран коллективного Запада по Украине преждевременны. Об этом дипломат рассказал во время выступления на мероприятии, организованного в Чикагском университете в штате Иллинойс. Руководитель внешнеполитического ведомства пояснил, что сейчас в Конгрессе США сохраняется поддержка киевского режима.

Во-первых, я бы сказал, что почти с первого дня мы получали преждевременные сообщения о гибели коалиции. А она, напротив, не только сохраняется, но и постоянно становится сильнее. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт пояснил, что еще в конце декабря 2022 года Госдеп провел консультации с американскими законодателями от обеих партий по вопросам, касающимся военной помощи для ВСУ. Энтони Блинкен отметил, что и конгрессмены, и сенаторы поддерживают в большей степени содействие Киеву. Встреча с республиканцем от штата Техас Майклом Макколом (председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей) показало Блинкену, что законодатель является твердым сторонником действий Белого дома по Украине.

Блинкен: США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State