Блинкен: США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях

США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в Чикагском университете. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что в феврале он с рабочим визитом посетит Пекин. Это мероприятие пройдет по следам встречи лидеров двух государств, которые охарактеризовали отношения между КНР и США как сопернические, но не конфликтные. По мнению главы Госдепа, на глобальной арене от Вашингтона и Пекина участники ждут ответственного управления двусторонними отношениями. По мнению эксперта, страны осознают, что все, что будут делать друг с другом США и КНР, отразится и на других государствах планеты.
Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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