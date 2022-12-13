Блинкен: США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях

В Госдепе рассказали о контактах между странами, важными для всего мира.

США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в Чикагском университете. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что в феврале он с рабочим визитом посетит Пекин. Это мероприятие пройдет по следам встречи лидеров двух государств, которые охарактеризовали отношения между КНР и США как сопернические, но не конфликтные. По мнению главы Госдепа, на глобальной арене от Вашингтона и Пекина участники ждут ответственного управления двусторонними отношениями. По мнению эксперта, страны осознают, что все, что будут делать друг с другом США и КНР, отразится и на других государствах планеты.

Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: Байден предупредит главу КНР Си Цзиньпина о последствиях за поддержку России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State