Блинкен: Байден предупредит главу КНР Си Цзиньпина о последствиях за поддержку России

В Госдепе оценили темы, на которые главы Китая и США планируют общаться.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что президент Джо Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях и ответственности за поддержку специальной военной операции России на Украине. Днем 18 марта политики должны провести друг с другом телефонный разговор.

Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он исповедует. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе СШа полагают, что вместо этого Китай движется в противоположном направлении. Блинке уверен в том, что Пекин отказывается осудить "агрессию" России и представляет себя нейтральным арбитром. Также Вашингтон обеспокоен возможными поставками из Китая военной техники для ее использования на территории Украины.

Блинкен: экономические последствия событий на Украине затронут весь мир.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State