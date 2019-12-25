Блинкен: Байден предупредит главу КНР Си Цзиньпина о последствиях за поддержку России

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что президент Джо Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях и ответственности за поддержку специальной военной операции России на Украине. Днем 18 марта политики должны провести друг с другом телефонный разговор.
Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он исповедует.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
В Госдепе СШа полагают, что вместо этого Китай движется в противоположном направлении. Блинке уверен в том, что Пекин отказывается осудить "агрессию" России и представляет себя нейтральным арбитром. Также Вашингтон обеспокоен возможными поставками из Китая военной техники для ее использования на территории Украины.
Блинкен: экономические последствия событий на Украине затронут весь мир.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все