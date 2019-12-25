  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Блинкен: Байден предупредит главу КНР Си Цзиньпина о последствиях за поддержку России
Сегодня, 9:28
63
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Блинкен: Байден предупредит главу КНР Си Цзиньпина о последствиях за поддержку России

0 0

В Госдепе оценили темы, на которые главы Китая и США планируют общаться.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что президент Джо Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях и ответственности за поддержку специальной военной операции России на Украине. Днем 18 марта политики должны провести друг с другом телефонный разговор.

Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он исповедует.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе СШа полагают, что вместо этого Китай движется в противоположном направлении. Блинке уверен в том, что Пекин отказывается осудить "агрессию" России и представляет себя нейтральным арбитром. Также Вашингтон обеспокоен возможными поставками из Китая военной техники для ее использования на территории Украины.

Блинкен: экономические последствия событий на Украине затронут весь мир.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, госдепартамент, китай, си цзиньпин, телефонный разговор, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии