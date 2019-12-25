Блинкен: экономические последствия событий на Украине затронут весь мир

Госсекретарь США рассказал о проблемах с поставками продуктов питания, топливом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что экономические последствия событий на Украине затронут весь мир. Такую позицию чиновник огласил журналистам во время выступления на брифинге в Вашингтоне во внешнеполитическом ведомстве. Иностранец уточнил, что уже сейчас во многих страна чувствуется изменение цен. Также эксперты опасаются о проблемах, связанных с поставками продовольствия и топлива. Блинкен призвал мировое сообщество принять какие-то меры.

Это серьёзные проблемы, которые мировому сообществу нужно срочно решить. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава американской дипломатии объявил прессе о том, что действия России указывают на отсутствие настроя со стороны руководства на дипломатическое взаимодействие с Киевом. Вашингтон продолжает поддерживать усилия украинской стороны, направленные деэскалацию конфликта и прекращения огня.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State