Блинкен: Россия не настроена на дипломатическое взаимодействие по Украине

В Госдепе США рассказали о том, что надеются на деэскалацию конфликта.

Энтони Блинкен утверждает, что Россия не настроена на дипломатическое взаимодействие по Украине. Такое заявление американский государственный секретарь сделал во время выступления перед журналистами на пресс-конференции. Спикер уточнил, что приходит к такому выводу, основываясь на деятельности, которую проводит российская сторона конфликта.

К настоящему времени я не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет (цитата ТАСС). Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США добавил, что американская сторона поддерживает усилия Украины, направленные на деэскалацию конфликта с РФ дипломатическим путем, а также на прекращение огня и вывод российских сил из страны. Журналистка уточнила, какие гарантии безопасности Вашингтон может предложить Киеву в том случае, если "не членство Украины в НАТО". Блинкен ответил, что не будет строить догадки о сути переговоров.

Псаки: США поставляют оружие на Украину раз в один-два дня.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State