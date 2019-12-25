Псаки: США поставляют оружие на Украину раз в один-два дня

В Белом доме рассказали о предоставлении военной помощи Киеву.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джен Псаки Псаки рассказала о том, что США поставляют оружие на Украину раз в один-два дня или даже каждый день. Такими сведениями чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Спикера пресса попросила прокомментировать военную помощь, которую США оказывают Киеву.

Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у Министерства обороны США была бы более подробная информация. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что только за последние две недели американская сторона смогла успешно и эффективно передать военную помощь киевскому режиму на 300 млн долларов. Средства переданы украинцам на местах. Псаки добавила, что в Вашингтоне будут и далее прилагать усилия для того, чтобы продолжить быстро предоставить боевую технику в регион.

Псаки не комментирует сообщения о признании подлинности скандальной переписки сына Байдена.

Фото и видео: Белый дом