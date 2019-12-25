Псаки не комментирует сообщения о признании подлинности скандальной переписки сына Байдена

В Белом доме напомнили, что Хантер Байден не является сотрудником администрации США.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки не комментирует сообщения о признании подлинности скандальной переписки сына главы государства. Чиновница во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне отказалась оценивать сведения, предоставленные общественности в материале газеты The New York Times. В статье говорилось о том, что установлена подлинность электронной переписки Хантера Байдена. Псаки рекомендовала представителям СМИ обратиться за оценкой в Минюст или к сотрудникам самого Хантера Байдена.

Я являюсь официальным представителем Соединенных Штатов, а он не работает на США. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что перед президентскими выборами 2020 года в США в ряде американских СМИ была опубликована электронная переписка и другие материалы от Хантера Байдена. Приближенные Дональда Трампа якобы получили копию данных с жесткого диска ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. В ней говорилось об использовании молодым человеком служебного положения отца для личных интересов Хантера в деловой среде.

Псаки: нефтяные компании США направляют деньги не на наращивание добычи, а на обогащение.

Фото и видео: Белый дом