Псаки: нефтяные компании США направляют деньги не на наращивание добычи, а на обогащение

В Белом доме призвал нефтегазовую отрасль задуматься о поддержке спроса на энергоносители.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о том, что слишком многие нефтяные и газовые компании США направляют деньги не на наращивание добычи энергетических ресурсов, а на собственное обогащение, скупку акций. Такими сведениями чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне.

Нефтегазовая промышленность сейчас получает сверхприбыли. Мы видели, что они публично объявляют о своих прибылях, они открыто сообщают эту информацию. Вместо того, чтобы поддерживать текущий спрос. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, фирмы принимают расчетливые решения о возвращении денежных средств инвесторам и акционерам через обратный выкуп акций и дивиденды. В Белом доме процитировали нескольких местных руководителей из нефтегазовой отрасли, которые заметили, что не видят необходимости вкладывать средства в увеличение добычи энергоносителей.

Псаки: действия России непростительны для остального мира.

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