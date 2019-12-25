Псаки: действия России непростительны для остального мира

В Белом доме оценили слова Дмитрия Пескова о непростительности высказываний Байдена в отношении Путина.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что действия России непростительны для остального мира. Такое мнение чиновница высказала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она прокомментировала реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что президент Джо Байден делает непозволительные высказывания в адрес Владимира Путина. В частности, лидер США позволил себе назвать российского коллегу "военным преступником".

Страна, чьи действия непростительны в глазах мира, мирового сообщества. Любая собранная нами информации и данные будут переданы в международные органы, которые в прошлом преследовали военных преступников. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Представители прессы попросили Псаки предоставить им детали проводимого администрацией США расследования о "военных преступлениях", фиксируемых на территории Украины. В Белом доме заметили, что расследование продолжается в государственном департаменте. Госдеп США занимается "юридическим процессом", связанным с такими инцидентами как взрыв драматического театра в Мариуполе, атаки на мирное население в медицинских учреждениях и родильных домах.

Псаки не уточнила, готовы ли США к уступкам Китаю по Украине.

Фото и видео: Белый дом