Псаки: действия России непростительны для остального мира

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что действия России непростительны для остального мира. Такое мнение чиновница высказала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она прокомментировала реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что президент Джо Байден делает непозволительные высказывания в адрес Владимира Путина. В частности, лидер США позволил себе назвать российского коллегу "военным преступником".
Страна, чьи действия непростительны в глазах мира, мирового сообщества. Любая собранная нами информации и данные будут переданы в международные органы, которые в прошлом преследовали военных преступников.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Представители прессы попросили Псаки предоставить им детали проводимого администрацией США расследования о "военных преступлениях", фиксируемых на территории Украины. В Белом доме заметили, что расследование продолжается в государственном департаменте. Госдеп США занимается "юридическим процессом", связанным с такими инцидентами как взрыв драматического театра в Мариуполе, атаки на мирное население в медицинских учреждениях и родильных домах.
Псаки не уточнила, готовы ли США к уступкам Китаю по Украине.
Фото и видео: Белый дом
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