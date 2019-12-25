Псаки не уточнила, готовы ли США к уступкам Китаю по Украине

В Белом доме оценили возможность использования метода пряника, а не кнута в адрес Пекина.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки не стала уточнять журналистам относительно того, готовы ли США к уступкам Китаю в свете событий на Украине. Общение между чиновницей и прессой состоялось в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. В Белом доме напомнили, что власти страны проводят поставки вооружения Киеву каждый день, иногда - раз в два дня. Корреспонденты уточнили у Псаки о том, планирует ли президент Байден во время телефонной связи с Си Цзиньпином заявить коллеге о возможности каких-либо уступок с американской стороны. В частности, речь может идти о пошлинах для товаров. По словам представителя СМИ, такая уступка в виде "пряника", могла бы лучше воздействовать на Пекин, чем метод кнута.

Здесь речь о том, какова позиция председателя китайской стороне решать, какую позицию она займет, как это войдет в учебники истории. Так что думаю, здесь речь идет скорее о таких масштабах, чем о пряниках. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки: Байден рассчитывает получить разъяснения Цзиньпина о позиции о спецоперации России.

Фото и видео: Белый дом