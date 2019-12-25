Псаки: Байден рассчитывает получить разъяснения Цзиньпина о позиции о спецоперации России

В Белом доме назвали темы, на которые будут общаться главы США и Китая 18 марта.

Американский президент Джо Байден рассчитывает получить разъяснения китайского коллеги Си Цзиньпина о позиции по проведению специальной военной операции России. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации США Джен Псаки. Она выступила с анонсом телефонных переговоров между политиками. Чиновница призвала Пекин осудит деятельность РФ на Украине. Ранее с аналогичной просьбой к КНР обратился и госсекретарь Энтони Блинкен.

Это возможность для президента Байдена оценить позицию председателя Си…Президент также поделится своей оценкой во время телефонного разговора. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что Джо Байден затронет во время общения с китайским коллегой вопрос возможных последствий для Пекина в случае оказания КНР военной помощи России по Украине. Псаки отказалась публично уточнять данные о конкретных последствиях для КНР.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина запланированы на 18 марта.

Фото и видео: Белый дом