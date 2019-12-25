Переговоры Байдена и Си Цзиньпина запланированы на 18 марта

По словам Псаки, лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя странами.

Президент США Джо Байден намерен провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они состоятся 18 марта. Об этом сказано в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя странами. Она подчеркнула, что это часть усилий США по поддержанию открытых линий связи между штатами и КНР. Также Байден и Си Цзиньпин поговорят на темы, представляющие взаимный интерес сторон.

Напомним, что официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступает против санкций, ведущих к дестабилизации мирового рынка.

Ранее мы сообщили, что НАТО приветствует решение ФРГ приобрести у США истребители пятого поколения.

Фото: YouTube / The Hill