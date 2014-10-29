Глава США ответил на вопрос со второй попытки.

Американский президент Джо Байден назвал Путина "военным преступником". Такое мнение глава государства озвучил перед местными журналистами. По словам политика, от бомбу российского лидера погибли сотни тысяч людей по всему миру. В Кремле данное заявление Вашингтона назвали "недопустимым и непростительным".

Байден ответил на вопрос корреспондентки о том, готов ли он после "всего, что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником. Сначала Джо Байден ответил отрицательно и отошел от представителей СМИ. Спустя несколько минут он вернулся, подошел к журналистке и переспросил у нее вопрос. В результате ответом главы Белого дома стала фраза: "он военный преступник".

Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире. официальный представитель Кремля

Байден: США намерены продолжать добиваться изоляции экономики России.

Фото и видео: Youtube/C-SPAN