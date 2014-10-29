Американский президент Джо Байден назвал Путина "военным преступником". Такое мнение глава государства озвучил перед местными журналистами. По словам политика, от бомбу российского лидера погибли сотни тысяч людей по всему миру. В Кремле данное заявление Вашингтона назвали "недопустимым и непростительным".
Байден ответил на вопрос корреспондентки о том, готов ли он после "всего, что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником. Сначала Джо Байден ответил отрицательно и отошел от представителей СМИ. Спустя несколько минут он вернулся, подошел к журналистке и переспросил у нее вопрос. В результате ответом главы Белого дома стала фраза: "он военный преступник".
Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире.
официальный представитель Кремля
Байден: США намерены продолжать добиваться изоляции экономики России.
Фото и видео: Youtube/C-SPAN
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