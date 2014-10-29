Байден: США намерены продолжать добиваться изоляции экономики России

Глава США рассказал о военной и гуманитарной поддержке Киева.

Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены продолжать добиваться изоляции экономики России. Такой информацией глава государства поделился во время выступления в Вашингтоне. Политик произнес краткую речь о продолжении оказания военной помощи киевскому режиму совместно со странами-союзниками и партнерами. Задачей США является оказание давления на РФ, а также дальнейшая изоляция российской национальной экономической системы.

Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономик Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель - чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла.

Джо Байден, президент США

Лидер страны Джо Байден указал внимание на тот момент, что американцы будут поддерживать экономику Украины и оказывать ей гуманитарную поддержку. За последние несколько недель Вашингтон отправил Киеву 300 млн долларов, а также десятки тысяч тонн продовольствия, питьевой воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена.

Фото и видео: Youtube/The Independent