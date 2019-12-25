Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена

Джен Псаки заметила, что в РФ неправильно написали в санкционном перечне имя президента США.

Белый дом отреагировал на санкции России против американского президента Джо Байдена. На регулярном брифинге с журналистами официальный представитель администрации сообщила о том, что власти страны и другие должностные лица, оказавшиеся в ответном "черном списке" Москвы, не планировали совершать туристические поездки на территорию РФ. Они также не имеют в стране никаких банковский счетов или имущества.

В первую очередь я отмечу, что президент Байден-младший, они могли подвергнуть санкциям его отца…Так что, мы будем продвигаться вперед. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки: Байден обсудит на саммите НАТО сдерживание России.

Фото и видео: Белый дом