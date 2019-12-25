Псаки: Байден обсудит на саммите НАТО сдерживание России

В Белом доме анонсировали поездку американского президента в Европу.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что глава государства обсудит на саммите НАТО сдерживание России и обороны. Такое заявление перед журналистами чиновница сделала во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Также политик примет участие в совещании Европейского совета.

Отправится в Брюссель (Бельгия) позднее в этом месяце, там он примет участие во внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что на саммите ЕС будут подниматься вопросы, касающиеся ситуации, которая происходит вокруг Украины. В частности, обсуждаться трансатлантические усилия, направленные на то, чтобы российская сторона понесла значительные экономические издержки. Для Киева будет изучена возможность предоставлены гуманитарной помощи.

В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского.

Фото и видео: Белый дом